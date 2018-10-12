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Gazze'deki barışçıl gösterilerde iki Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 18:12 | Son Güncelleme

Gazze'deki barışçıl gösterilerde iki Filistinli şehit oldu

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde, göstericilere açtığı ateş sonucu iki Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin şehit olduğunu belirtti.

Kudra, şehitlerin kimliğine ilişkin açıklamada bulunmadı.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana, 37'si çocuk 198 Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze

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