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Gazze'deki bir evde patlama: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 11:45 | Son Güncelleme

Gazze'deki bir evde patlama: 4 yaralı

Gazze'de bir evde kaza sonucu meydana gelen patlamada 4 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, El-Burayc Mülteci Kampı'ndaki bir evde meydana gelen patlama sebebiyle aralarında bir kadın ve kız çocuğunun da olduğu 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada da patlamanın "kaza" sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada daha fazla bilgiye yer verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
El-Burayc Mülteci Kampı Gazze

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