HABER

Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne geniş katılım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 23:55 | Son Güncelleme

Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne geniş katılım çağrısı

GAZZE (AA) - Gazze'deki Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti, sınırda yarın düzenlenecek "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine geniş katılım çağrısında bulundu.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, Filistin davasına yönelik komploları boşa çıkarmak için Arap ve İslam ülkeleri ile Filistin'in ortak bir tutum içinde olması gerektiği belirtildi.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti Üyesi Muhammed el-Harazin konuya dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, planlanan komploların Filistin davasıyla sınırlı kalmayacağını savunarak, İsrail ile normalleşme kapılarının açılmasının, İslam ümmetinin tüm başkentlerinin teslimine neden olacağını ifade etti.

Filistin davasını güçlendirmenin önemine vurgu yapan Harazin, yarın düzenlenecek gösterilere geniş katılım gösterme çağrısında bulundu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

PARTNER Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp... Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp...
Engelli kadın iş bulamazsa sokak kalma tehlikesiyle karşı karşıyaEngelli kadın iş bulamazsa sokak kalma tehlikesiyle karşı karşıya
Emniyet teşkilatında atamalar yapıldı!Emniyet teşkilatında atamalar yapıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü" Gazze

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlker Başbuğ: Çuval olayı Türkiye-ABD ilişkilerinde büyük travmadır

İlker Başbuğ çuval olayının detaylarını anlattı

Emniyet teşkilatında atamalar (Emniyet 2019 yılı genel atamaları)

Emniyet teşkilatında atamalar yapıldı!

Dün oğlunu arayıp "Anneni öldürdüm gel" demişti! Mahkemede söyledikleri herkesi şaşırttı

Dün oğlunu arayıp "Anneni öldürdüm gel" demişti! Mahkemede söyledikleri herkesi şaşırttı

Çiftlik Bank davasında flaş gelişme

Çiftlik Bank davasında flaş gelişme

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Son dakika: Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı

MEB duyurdu! Sonuçlar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.