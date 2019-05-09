"Gazze'deki direniş güçleri askeri sanayide ilerleme kaydetti"

Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, "Bedr 3" ismini verdikleri füzenin hizmete girmesinin, Gazze'deki direnişin askeri sanayideki gelişmesini gösterdiğini açıkladı.

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, Filistin El-Yevm televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Direnişin Bedr 3 füzesini hizmete alması, Kudüs Seriyyeleri'nin askeri sanayide dikkati çekici derecede gelişme gösterdiğini kanıtlıyor." dedi.

Ebu Hamza, "Bize karşı her alanda cömert davranan İran başta olmak üzere direniş ekseninin desteği olmasaydı askeri sanayi gelişemezdi." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırıları sırasında direnişin büyük başarılar kaydettiğine değinen Ebu Hamza, Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası kurulmasa ve Kudüs Seriyyeleri ile Hamas'ın askeri kanadı İzzedin el-Kassam Tugayları arasındaki koordinasyon olmasa bu başarıların kaydedilemeyeceğine işaret etti.

Ebu Hamza ayrıca, İsrail'in son saldırılarda evleri bombalamasının, düşmanın barbarlığını ve direniş gruplarıyla savaş meydanında mücadelede ne kadar zayıf olduğunu gösterdiğini söyledi.