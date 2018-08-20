Gazze'deki ekonomik kriz nedeniyle Filistinliler kurban alamıyor

NUR EBU IYŞE - İsrail'in 10 yılı aşkın süredir abluka altında tuttuğu Gazze'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Filistinlilerin çoğu kurban satın alamadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hayvansal Üretim Bölümü Müdürü Tahir Ebu Hamad AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki senelere kıyasla pazardaki hareketliliğin çok zayıf olduğunu söyledi.

"Bu yıl Gazze'deki hayvan pazarının geçirdiği en kötü yıl." diyen Ebu Hamad, her sene kurban bayramı vakitlerinde 14 bin büyükbaş, 30 bin de küçükbaş hayvanın alındığını ancak bu yıl, 8 bin büyükbaş, 20 bin ise küçükbaş hayvan satın alınabildiğini kaydetti.

Gazze dışından hayvan ihracatının da azaldığını ifade eden Ebu Hamad, bu sayının, geçen yıl 25 bin hayvan iken bu yıl 15-16 bine kadar düştüğünü belirtti.

Ebu Hamad, Gazze'deki ekonomik krizin alım gücünü düşürmesi sebebiyle ithalat yapanların da endişeye kapılarak geçen yılki kadar hayvan almadığını dile getirdi.

Ekonomik kriz ve Gazzeli memurların maaşlarını alamamasının yanı sıra uzun süreli elektrik kesintilerinin de Filistinlilerin kurban alamama nedenleri arasında olduğuna dikkati çeken Ebu Hamad, elektrik kesintileri nedeniyle buzdolaplarının çalışmadığını ve kurban etinin bozulması durumunun söz konusu olduğunu anlattı.