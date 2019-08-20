Gazze’deki Ezher Üniversitesinde arbede

Gazze’deki El Ezher Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Rektör Dr. Abdülhalik El Ferra’nın görev süresini uzatması üzerine protesto yapmak için kampüse girmeye çalışan öğrenciler ve personel ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Gazze’deki El Ezher Üniversitesin Mütevelli Heyeti, 2 dönemdir Rektörlük yapan Dr. Abdülhalik El Ferra’ın görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Karara tepki gösteren öğrenciler ve personeller, okulda protesto düzenleme kararı aldı. Kampüs kapısının önünde toplanan göstericiler Mütevelli Heyetin kararını geri çekmesini istedi. Kampüse girişin izin verilmemesi üzerine göstericiler ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı.

Üniversite Personel Konseyi, akşam üniversiteyi kapatmaya karar verdi ve tüm personeli kararı protesto etmeye çağırdı.

