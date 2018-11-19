Gazze'deki Filistin hükümeti, son İsrail saldırılarının ardından finansman arayışında

Gazze'deki Filistin hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırının ardından yeniden imar için finansman toplamaya çalıştığı belirtildi.

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid el-Hasayine, İsrail saldırısında yıkılan, Er-Rimal Mahallesi'ndeki Yazıcı binası yakınında gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırının ardından yeniden imar için finansman toplamaya çalıştığının bilgisini paylaştı.

İsrail'in düzenlediği saldırıların ardından gecenin bir yarısı evsiz kalan ailelerin olduğuna dikkati çeken Hasayine, "Soğuk kış günlerine girerken bu ailelerin başlarını sokacağı bir yeri yok. Evlerini terk edenler, tüm paralarını ve eşyalarını evlerinde bırakıp çıkmak zorunda kaldılar." dedi.

Kadın, çocuk ve yaşlıların olduğu sivil binaların hedef alındığına dikkati çeken Hasayine, İsrail'in son Gazze saldırılarını kınadı. Hasayine ayrıca Başbakan Rami el-Hamdallah'ın tavsiyesi üzerine bakanlık olarak, İsrail saldırısında hedef alınan tüm noktaları incelediklerini söyledi.