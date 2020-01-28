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Gazze'deki Filistinli direniş grupları, ABD'nin sözde barış planını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 23:53 | Son Güncelleme

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, ABD'nin sözde barış planını protesto etti

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto ederek, birlikte mücadele mesajı verdi.

Abluka altındaki Gazze'nin çeşitli kent ve mülteci kamplarında bir araya gelen Filistinliler, Trump'ın açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına tepki gösterdi.

Halkın yoğun katılım gösterdiği gösterilerde İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hıdır Habib ile Fetih ve Hamas hareketlerinden yetkililer de yer aldı.

Habib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkı aleyhinde işlenen suçlar ve suistimaller karşısında direneceklerini ve direnişin hakları olduğunu belirtti.

ABD yönetiminin "suçlu" olduğunu ve kendisini Filistin halkına ve haklarına karşı düşmanca bir konuma koyduğunu ifade eden Habib, "Filistin halkının bu büyük komplo karşısında direneceğini ve adaletli bir meseleyi savundukları için direnişlerinde başarılı olacaklarını" söyledi.

Habib, Filistin meselesini tasfiye etmeye çalışan tüm planlara karşı direnişin tek yolunun Filistinlilerin ulusal ortaklık temelinde bir araya gelmesinden geçtiğini ifade etti.

İslami Cihad yöneticisi, Arap ülkelerini de Filistin meselesi ve tüm bölgeye yayılan siyonist tehdit karşısındaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Habib protesto

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