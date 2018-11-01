Gazze'deki gösteriler hedefe ulaşıncaya kadar devam edecek

Hamas ve Filistin İslami Cihad hareketi, Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin "barışçıl" niteliğini koruyarak hedefe ulaşana kadar devam edeceğini duyurdu.
Hamas ve İslami Cihad Hareketi yetkilileri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin karargâhında bir toplantı düzenledi.
Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü gösterilerinin, ittifak edilen hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini, barışçıl niteliğini ve halkın gösterisi olmayı koruyacağını vurguluyoruz." denildi.
Açıklamada, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in, Filistin halkının çektiği acıları hafifletme çabalarından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.
Hamas ile İslami Cihad'ın ortak açıklamasında, Filistin davasıyla ilgili ciddi meydan okumalar karşısında Filistinlilerin tek tutum sergilemesi için halkın birliğinin yeniden sağlanması ve bölünmüşlüğün sona ermesinin zorunlu olduğu vurgulandı.
Gazze'ye uygulanan yaptırımların derhal durdurulması, halkın sıkıntılarını ve asli bileşenleri arasındaki ayrılığı artıracak adımlar kaçınılması istenen açıklamada, isim vermeden bazı Arapların İsrail'le normalleşmeye yönelmesinin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunuldu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Umman ziyareti başta olmak üzere İsrailli yetkililerin son zamanlarda bazı Arap ülkelerine ziyaretleri dikkati çekmişti.
Hamas'ın da aralarında bulunduğu Filistinli bazı gruplar, bir süredir Mısır aracılığıyla İsrail'le ateşkes konusunu görüşüyor. İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak, bugün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli gruplar ile İsrail arasında ara buluculuk yapan Mısır istihbaratının, uzlaşı görüşmelerinde ilerleme kaydettiğini belirtmişti.
Filistinliler, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönme ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılması" talebiyle, 30 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.
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