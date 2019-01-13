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Gazze'deki gösterilerde yaralanan Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 17:20 | Son Güncelleme

Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında birkaç hafta önce İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli şehit oldu

Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında birkaç hafta önce İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, birkaç hafta önce Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzey sınırında katıldığı barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu boynundan yaralanan Filistinli Enver Muhammed Kudeyh'in (33) şehit olduğunu belirtti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Büyük Dönüş Gazze israil şehit

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