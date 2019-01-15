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Gazze'deki hastanelerin birkaç günlük yakıtı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 18:55 | Son Güncelleme

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra: "Hastanelerdeki yakıt 2 ila 5 gün sonra tükenecek. Bu durum yüzlerce hastanın hayatını tehdit ediyor"

Gazze'deki hastane ve sağlık merkezlerinde 2 ila 5 gün yetecek kadar yakıt kaldığı açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hastanelerdeki yakıt 2 ila 5 gün sonra tükenecek. Bu durum yüzlerce hastanın hayatını tehdit ediyor." dedi.

Kudra, normal şartlarda geçen kasım ayında tükenmesi gereken yakıtın Sağlık Bakanlığınca uygulanan sıkı tasarruf önlemleri sayesinde bugüne kadar gelinebildiğini ifade etti.

Yakıtın tükenmesi durumunda Gazze'deki hastanelerin gerçek bir felaketle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunan Kudra, mevcut yakıt krizinin, haftada 3 kez diyalize girmek zorunda olan 800 diyaliz hastasının, kuvözde kalması gereken 120 prematüre bebeğin ve yoğun bakımdaki 100 hastanın hayatını tehdit ettiğini söyledi.

Kudra, hastane ve sağlık merkezlerindeki yakıtın tükenmesinin günlük gerçekleştirilen binlerce laboratuvar testi, yaklaşık 250 ameliyat ve 150 sezaryenin yapılamaması, oksijen üretim ve sterilizasyon merkezleri ile 11 kan bankasının çalışmalarının durması anlamına geldiğini dile getirdi.

Gazze'deki 13 devlet hastanesi ile 53 sağlık merkezinin, her ay yaklaşık 300 bin litre yakıta ihtiyacı olduğunu aktaran Kudra, Sağlık Bakanlığının, Ramallah'taki Filistin hükümeti dahil olmak üzere yerel, bölgesel ve uluslararası makamlarla irtibata geçtiğini ancak şu ana kadar herhangi bir cevap alamadıklarını sözlerine ekledi.

Filistin hükümetinden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Abluka altındaki Gazze'de elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Gazze'deki Elektrik Dağıtım Şirketi ay başında yaptığı açıklamada, bölgenin günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duyduğunu ancak bu miktarın sadece 205 megavatının temin edilebildiğini belirtmişti. Elektrik Dağıtım Şirketi, bölgedeki elektrik santralinde 3 jeneratörün çalışmasıyla günde 85 megavat üretim sağlandığını, İsrail'den de 120 megavat elektrik alındığını aktarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze yakıt krizi

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