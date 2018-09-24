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Gazze'deki ilaç eksikliği "birinci basamak sağlık hizmetlerini" tehdit ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki ilaç eksikliğinin birinci basamak sağlık hizmetlerinin durmasına neden olacağını ifade etti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ilaç eksikliği nedeniyle birinci basamak sağlık hizmetlerinin durabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlığın ilgili birim yetkilisi Mahir Şamiye, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, ilaç krizinin sağlık ocakları başta olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetlerini durdurabileceğini belirtti.

Gazze'de 143 olan ilaç kategorisinden 100'ünün bulunmadığını, açığın yüzde 70'e ulaştığını ifade eden Şamiye, farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan 16 ilaç çeşidinin de gelecek 3 ay içinde tükenebileceğini kaydetti.

Şamiye, gelinen durum nedeniyle şeker ve tansiyon hastaları, kalp, akciğer, göz ve cilt hastalıkları bulunanların düzenli olarak alması gereken ilaçları temin edemediğini, çocukların tıbbi mamalara da ulaşamadığını aktardı.

Gazze'de yaklaşık iki milyon kişiye hizmet veren bakanlığa bağlı 13 hastane ve 54 sağlık merkezi bulunuyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka, Fetih ile Hamas arasında yaşanan ayrılık nedeniyle Gazze'de, pek çok ilaç ve tıbbı malzemeye ulaşma konusunda sıkıntı yaşanıyor.

Gazze, ablukanın başladığı 2006 yılından bu yana enerji temininde de büyük sıkıntılara sahne oluyor. Bölge, 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor ancak, bunun yalnızca 210 megavatı bölgeye geliyor. Enerji konusundaki bu eksiklik, sağlık sektörünün çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

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