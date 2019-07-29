Gazze'deki ilaç krizi hastaların hayatını tehdit ediyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki ilaç krizinin hemofili ve talasemi hastalarının sağlığını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki hastanelerde yaşanan ilaç ve tıbbi teçhizat krizi nedeniyle hemofili ve talasemi hastalarının sağlık durumu kötüleştiriyor, bu durum yaşamlarını tehdit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Kalıtsal olarak geçen kan hastalıklarından talasemi ile hemofilide hastaların kan desteğine ve tedavi için bazı ilaçlara ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, Gazze'de halihazırda 308 talasemi ve 125 hemofili hastası olduğu belirtildi.

Akdeniz anemisi olarak da bilinen talaseminin tedavisi sırasında hastaya sıklıkla kan verilmesinin kalp, karaciğer ve pankreası etkilediği ve bazı komplikasyonlara yol açtığı bilgisi verilen açıklamada, bu komplikasyonların tedavi edilememesinin organlarda hasara hatta hastanın kaybına neden olabildiği aktarıldı.

Açıklamada, olası komplikasyonlara müdahale için gerekli teçhizatın çok kısıtlı olduğu vurgulandı.