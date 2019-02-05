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Gazze'deki kanserli çocuklar futbolla hastalığa meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:20 | Son Güncelleme

Gazze'de kanserli çocuklar, futbol oynayarak tedavi oluyor - Şampiyonlar Kulübü Spor Akademisi üyelerinden kanser hastası Saad es-Serhi: "Futbol oynamaya başladığımdan beri fiziksel ve psikolojik olarak iyileştiğimi hissediyorum" - Kanser hastası Mutasım'ın annesi Suheyr en-Nebih: "Oğlum önceden içine kapanık bir çocuktu, hiç arkadaşı yoktu, insanlarla oturup sohbet etmeyi sevmezdi. Şimdi tamamen değişti"

HİDAYET ES-SAİDİ - İsrail ablukası altındaki Gazze'de kanser hastası çocuklar, futbol oynayarak hastalıklarına meydan okuyor.

Gazze'de bünyesinde bir futbol stadı, spor salonu, basketbol sahası, tenis kortu, yüzme havuzu ve masa tenisi salonu barındıran Şampiyonlar Kulübü Spor Akademisi kanserli çocuklara futbol eğitimi vererek onlara ve ailelerine psikolojik destek sağlıyor.

AA muhabirine konuşan akademinin Yönetim Kurulu Başkanı Recep es-Serrac, kanserli çocuklara kapılarını açarak onların sağlığına kavuşmasını, bağışıklık sistemlerinin güçlenmesini ve psikolojilerinin düzelmesini amaçladıklarını belirtti.

Onkoloji doktorlarıyla ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar sonucunda, çocukların sağlık durumlarına uygun antrenman programı hazırladıklarına işaret eden Serrac, yaşları 10 ile 16 arasında değişen çocukların haftada 2 saat antrenman yaptıklarını aktardı.

Serrac, ilerleyen dönemde basketbol sahası, masa tenisi salonu ile tenis kortunun da bu çocukların hizmetine sunulacağını dile getirdi.

- Fiziksel acıları hafifliyor

Spor akademisine 11 ay önce başlayan kanser hastalarından Saad es-Serhi (16) futbol oynarken, hastalığın sebep olduğu ağrı ve acıların azaldığını ve ayağıyla topa her vuruşunda dertlerini unuttuğunu belirtti.

"Futbol oynamaya başladığımdan beri fiziksel ve psikolojik olarak iyileştiğimi hissediyorum." diyen Serhi, profesyonel bir futbolcu olmak için çalıştığını ifade etti.

Serhi, akademide bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, çok sevdiği futbolu oynarken kanser hastası olduğunu da unuttuğunu söyledi.

Nebil Iyad ise akademiye gelerek, evdeki hastalık atmosferinden çıkıp eğlenceli spor atmosferine girdiğini ve sağlığının düzelme gösterdiğini dile getirdi.

Kanser hastası Mutasım'ın annesi Suheyr en-Nebih ise hem gözünde hem beyninde kanser olan oğlunun akademiye başladıktan sonra çok değiştiğini anlattı.

"Oğlum önceden içine kapanık bir çocuktu, hiç arkadaşı yoktu, insanlarla oturup sohbet etmeyi sevmezdi. Şimdi tamamen değişti." diyen anne Nebih, akademide her şey doktor kontrolünde olduğu için endişelenmediklerini, oğlunun moralinin yükseldiğini ve sağlığının iyileşme gösterdiğini vurguladı.

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Gazze kanserli çocuklar Şampiyonlar Kulübü Spor Akademisi

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