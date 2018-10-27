Gazze'deki Müslümanlar yararına kermes

Filistinlilere ellerinden gelen yardımı yapacaklarını belirten Gürdal, "Her ay zor durumda olan Müslüman kardeşlerimiz için kermesler düzenliyoruz. Bu ay da kermesimiz Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz için olacak. Abluka altındaki kardeşlerimizin bir nebze de olsa dertlerine çare olabilmek için kardeşlerimiz gece boyunca çalıştılar. Sarmalar, börekler, tatlılar yaptılar. Hizmetlerin arkası kesilmiyor." diye konuştu.

Satışların yoğun olduğunu ifade eden Gürdal, "Bu satışlarımızdan elde ettiğimiz geliri, oradaki kardeşlerimize ulaştırmaya çalışacağız. Duyan herkes buraya bir şeyler getiriyor. 'Bizim de katkımız olsun, Müslüman kardeşlerimize bunları ulaştırın.' diyorlar. 'Neresi için kermes yapıyorsunuz?' diye soruyorlar. 'Gazzeli kardeşlerimiz için.' dediğimizde daha yoğun bir ilgi oldu. Suriyeliler için de öyle oluyor. Müslümanlar işin farkında, elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

