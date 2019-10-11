Gazze'deki Osmanlı hoşgörüsünü belgelerle ortaya koydu

MUSTAFA HABBUŞ - Filistin'de el yazması eserleri uzmanı Abdullatif Ebu Haşim, Gazze'deki Şer'i Mahkemesinin 1856-1860 yıllarına ait kayıtlarındaki Osmanlı hoşgörüsünün belgelerini gün yüzüne çıkardı.

Filistinli araştırmacı Ebu Haşim'in Gazze'deki Şeri Mahkemesinin kayıtlarından oluşan "Osmanlı Gazze"si adlı kitabı yayınlandı.

Kitapla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ebu Haşim, Gazze'deki Şer'i Mahkemenin 1856-1860 yıllarına ait el yazması kayıtlarını gün yüzüne çıkarmak için 5 yıl çalıştığını ifade etti.

Ebu Haşim, el yazması mahkeme kayıtlarında Gazze'deki ekonomik, siyasi, sosyal ve hukuki konuları içeren bin 700 farklı belge bulunduğunu söyledi.

El yazması kayıtların 1860 yılına kadar Gazze'de kaldığını, daha sonra davalarda kullanmak üzere Suriye'ye taşındığını ifade eden Ebu Haşim, bunların şu anda Şam'daki Tarihi Eserler ve Belgeler Müdürlüğünde bulunduğunu anlattı.

Ebu Haşim, Osmanlı döneminde Gazze'nin sosyal, siyasal ve ekonomik durumunu incelemek için Suriye'deki Tarihi Eserler ve El Yazmaları Başkanlığından resmi izinle bu kayıtların fotokopisini aldığını kaydetti.