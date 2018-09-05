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Gazze'deki patlamada bir polis hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 21:57 | Son Güncelleme

Gazze'de kaza sonucu meydana gelen patlamada bir polis memuru öldü

Filistin polisine bağlı Patlayıcılar Mühendisliği Merkezi'nde meydana gelen patlamada bir polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "el-Cevazat" adıyla bilinen Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Patlayıcılar Mühendisliği Merkezi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada bir polis memurunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Patlamanın merkezde yangına neden olduğu ancak kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, Hayatını kaybeden Yarbay Hüseyin Abbas'ın (42) Patlayıcılar Mühendisliği Merkezi'nde görevli olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze patlama

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