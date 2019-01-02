Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, önümüzdeki günlerde yakıt sıkıntısı nedeniyle bazı hizmetlerin aksayabileceği konusunda uyardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "Hastaneler ve sağlık merkezlerinde izlenen tasarruf önlemlerine rağmen yakıt krizi nedeniyle önümüzdeki günlerde bazı hizmetler askıya alınabilir." ifadesini kullandı.

Abluka altındaki bölgedeki yaklaşık 2 milyon Filistinli, 2006'dan bu yana yaşamın her alanında elektrik krizi yaşıyor. Gazze'deki elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Gazze'deki Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından dün yapılan açıklamada, bölgenin günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, ancak bu miktarın sadece 205 megavatının temin edilebildiğini belirtmişti.

Dağıtım Şirketi, bölgedeki elektrik santralinde 3 jeneratörün çalışmasıyla günde 85 megavat üretim sağlandığını, İsrail'den de 120 megavat elektrik alındığını aktarmıştı.

