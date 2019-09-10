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Gazze'deki sağlık sektörü çöküşün eşiğinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:24 | Son Güncelleme

Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı: "Gazze'deki sağlık sektörü daha önce görülmemiş bir kriz yaşıyor"

Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünün çöküşün eşiğinde olduğunu açıkladı.

Bünyesinde Filistinli 133 STK'yı barındıran kuruluşun yayımladığı rapora göre, Gazze'deki ilaç sıkıntısı sebebiyle sağlık kuruluşları hastalara yeterli hizmet veremiyor.

Raporda, Mart 2018'den bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sebebiyle şehit olan veya yaralananların sayısındaki ciddi artışın sınırlı kaynaklarla çalışan hastaneler ve toplum sağlığı merkezlerinin yükünü ikiye katladığı belirtildi.

İsrail'in yurt dışında tedavi görmelerine izin vermediği hastaların sayısındaki artışın söz konusu ilaç krizini daha da derinleştiğine dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'deki sağlık sektörü daha önce görülmemiş bir kriz yaşıyor. İsrail kuşatması ve İsrail'in halka yönelik saldırılarının devam etmesi sebebiyle sağlık sektörü görmezden gelinemeyecek bir çöküşün eşiğinde. Gazze'deki sağlık kurumları insanlara gerekli hizmeti veremez hale geldi."

Sağlık kuruluşlarında tamamen tükenen ilaçların oranının yüzde 40'a ulaştığı, ilaçların yüzde 45'inin ise 3 ay yetecek durumda olduğu kaydedilen raporda, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılması, hastaların tedavi için bölgeden çıkışına izin verilmesi ve Gazze'ye gerekli tıbbi malzemelerin sokulması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze ilaç israil

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