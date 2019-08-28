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Gazze’deki saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 10:28 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi’nde iki polis noktasına düzenlenen bombalı saldırılarda ölen Filistinli polis sayısının 3’e yükseldiği belirtildi.Filistin’in Gazze Şeridi’nde iki polis noktasına bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Gazze Şeridi’nde iki polis noktasına düzenlenen bombalı saldırılarda ölen Filistinli polis sayısının 3’e yükseldiği belirtildi.
Filistin’in Gazze Şeridi’nde iki polis noktasına bombalı saldırı gerçekleştirildi. Gazze’deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze’nin batısındaki Dahduh kavşağında ve sahil yolunda bulunan iki polis noktasına düzenlenen saldırılarda 3 polisin hayatını kaybettiği, 3 polisin de yaralandığını belirtildi. Açıklamada, saldırıların faillerini bulmak için aramaların başlatıldığı kaydedildi. Saldırıda hayatını kaybeden polislerin kimlikleri Salameh al-Nadim, Vail Musa Muhammed Halife ile Ala Ziyad el-Garabili olarak açıklandı.
Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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