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Gazze'deki Şifa Hastanesinin bir haftalık yakıtı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 19:14 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesinde jeneratörlere yakıt temin edilememesi halinde hizmetlerin bir hafta içerisinde sekteye uğrayabileceği uyarısı yapıldı

Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesinde jeneratörler için gereken akaryakıtın temin edilememesi halinde hizmetlerin bir hafta içerisinde sekteye uğrayabileceği uyarısı yapıldı.

Şifa Hastanesi Genel Müdürü Medhet Abbas, düzenlediği basın toplantısında, yılda yaklaşık 500 bin kişinin tedavi gördüğü Şifa Hastanesinin ancak bir hafta daha hizmet vermeye devam edebileceğini belirtti.

Hastanenin birçok alanda cerrahi operasyon hizmeti verdiğine işaret eden Abbas, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yaralanan binlerce kişinin burada tedavi edildiğini anlattı.

Birkaç gün sonra hastaneye ait birimlerin hizmetlerine devam edebilmesi ve jeneratörlerin çalışması için yakıt kalmayacağına dikkati çeken Abbas, diyaliz, yoğun bakım, ameliyat odaları, poliklinikler, radyoloji bölümlerinde elektrik kesintisi yaşanmasının oluşturacağı tehlikeye karşı uyardı.

Elektrik sorununun, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin yaşamları için doğrudan tehlike teşkil ettiğini kaydeden Abbas, jeneratörlerin çalışmaması halinde şu anda 8 bine ulaşmış durumdaki gecikmiş cerrahi operasyon sayısının daha da artacağını aktardı.

- Hastanede su sıkıntısı da yaşanıyor

Abbas, ayrıca Şifa Hastanesinde elektrik kesintileri nedeniyle su krizi yaşandığını belirterek, "Sağlık sektörü krizi artık sadece yakıtla sınırlı değil. Sektörde ilaç, tıbbi malzemeler ve su sıkıntısı da yaşanmaktadır." dedi.

Hastanedeki su istasyonunun elektrik kesintileri nedeniyle günde yaklaşık 500 metreküp su ürettiğini ancak bin metreküp suya ihtiyaç olduğunu aktaran Abbas, insani yardım ve sağlık kuruluşlarına sivillerin hayatlarını kurtarmak için Gazze'deki sağlık sektörüne destek verilmesi yönünde acilen harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Şifa Hastanesi, aylık 150-180 bin litre yakıta ihtiyaç duyuyor.

Bakanlık, daha önce Gazze Şeridi'nde jeneratörlerin çalışması için gereken yakıtın tükenmesi dolayısıyla hastane ve sağlık merkezlerinde kriz olabileceği uyarısı yapmıştı.

Sağlık Bakanlığı yakıt krizinde en zor aşamaya gelindiğini, ilgili makamların krizi aşmak için herhangi bir güvence sağlamaması ve yeterli yakıtın bulunmaması halinde gelecek günlerin hastaneler ve sağlık merkezlerinin çalışmaları konusunda kritik olduğu belirtilmişti.

Gazze'de yaşayan yaklaşık iki milyon kişiye hizmet veren, bakanlığa bağlı 13 hastane ve 54 sağlık merkezi bulunuyor.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006 yılından bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge, 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor, ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

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Gazze şifa hastanesi

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