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Gazze'deki sınır görevlilerinin çekilmesi kararına Hamas'tan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 00:56 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum: - "Bu karar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'de uyguladığı yaptırımlar ile Gazze'yi aşamalı şekilde vatandan ayırma girişimlerinin tamamlanması bağlamında alındı"

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Filistin Yönetimi'nin, Gazze Şeridi'nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekme kararını, "Gazze'nin vatandan ayrılması planının tamamlanması" şeklinde değerlendirdi.

Berhum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Yönetimi'nin, Gazze Şeridi'nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekme kararına ilişkin, "Bu karar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'de uyguladığı yaptırımlar ile Gazze'yi aşamalı şekilde vatandan ayırma girişimlerinin tamamlanması bağlamında alındı." dedi.

Kararın, "Yüzyılın Anlaşması" projesinin maddelerinin uygulaması, İsrail meselesinin sonlandırılması için ABD ve İsrail'in planları doğrultusunda hareket edilmesi anlamına geldiğini savunan Berhum, "Filistin Yönetimi'nin bu yeni kararı, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı anlaşmasının maddelerini uygulanması kapsamında Gazze sınır kapılarının teslim edilmesi ve alınmasını denetleyen Mısır'ın çabalarına yönelik bir darbedir." diye konuştu.

Berhum, tüm ulusal ve İslami grupların yanı sıra Filistin halkının tüm unsurlarına, Abbas ve ekibinin, bu yaklaşımıyla mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sınır ve Sınır Kapıları Komitesi, Gazze'deki kara sınır kapısı Refah'taki görevlilerinin pazartesi gününden itibaren geri çekileceğini tarafımıza iletti." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki Filistinli gruplar tarafından yapılan yazılı açıklamada ise kararın "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

- Filistin Yönetimi'nden Gazze'nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekme kararı

Filistin Yönetimi, dün Gazze Şeridi’nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekme kararı almıştı.

Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'ne bağlı Sınır Kapıları İdaresi Müdürü Nazmi Muhenna, Gazze’deki Sınır Kapıları İdaresi'ne, Filistin Yönetimi'nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekme kararını tebliğ etmişti.

Muhenna, Filistin Yönetimi'nin kararının Mısır'a açılan Refah ve İsrail'e açılan Kerm Ebu Salim (Kerm Şalom) ile Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapsadığını belirterek, kararın pazartesiden itibaren uygulanacağını kaydetmişti.

Filistin Sivil İşler İdaresinden yapılan açıklamada ise Hamas’ın söz konusu personelin çalışmalarını engellediği öne sürülerek, "Refah Sınır Kapısı’nı devraldığımızdan beri Mısır’ın Filistin'in iç bölünmüşlüğünü sona erdirme çabalarına fırsat tanımamıza rağmen Hamas, Filistin Yönetimi’ne bağlı personeli, görevini yapamaz hale getirdi ve sorumluluk üstlenmedi." ifadelerine yer verilmişti.

Filistin Yönetimi, Kasım 2017'de, aynı yılın ekim ayında imzalanan uzlaşma anlaşmasında öngörülen Gazze Şeridi geçişlerinin idaresini Hamas hareketinden devralmıştı.

Hamas ile Fetih hareketleri arasında imzalanan uzlaşma anlaşmasından sadece Gazze sınır kapılarının devredilmesi bendi uygulanmıştı.

- Filistin uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de de Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, başkanlık ve genel seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı metni imzalamıştı.

Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki taraf arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

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Filistin Gazze sınır kapısı

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