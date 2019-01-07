Gazze'deki sınır görevlilerinin çekilmesi kararına Hamas'tan tepki

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Filistin Yönetimi'nin, Gazze Şeridi'nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekme kararını, "Gazze'nin vatandan ayrılması planının tamamlanması" şeklinde değerlendirdi.

Berhum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Yönetimi'nin, Gazze Şeridi'nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekme kararına ilişkin, "Bu karar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'de uyguladığı yaptırımlar ile Gazze'yi aşamalı şekilde vatandan ayırma girişimlerinin tamamlanması bağlamında alındı." dedi.

Kararın, "Yüzyılın Anlaşması" projesinin maddelerinin uygulaması, İsrail meselesinin sonlandırılması için ABD ve İsrail'in planları doğrultusunda hareket edilmesi anlamına geldiğini savunan Berhum, "Filistin Yönetimi'nin bu yeni kararı, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı anlaşmasının maddelerini uygulanması kapsamında Gazze sınır kapılarının teslim edilmesi ve alınmasını denetleyen Mısır'ın çabalarına yönelik bir darbedir." diye konuştu.

Berhum, tüm ulusal ve İslami grupların yanı sıra Filistin halkının tüm unsurlarına, Abbas ve ekibinin, bu yaklaşımıyla mücadele edilmesi çağrısında bulundu.