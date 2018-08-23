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Gazze'deki sorunlara "gerçekçi çözümler" bulunması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 01:29 | Son Güncelleme

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, abluka altındaki Gazze halkının yaşadığı insani sorunlara gerçekçi çözümler bulunmasını istedi

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, uluslararası topluma, abluka altındaki Gazze halkının yaşadığı insani sorunlara gerçekçi çözümler bulunması çağrısı yaptı.

Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze'de her geçen gün daha da kötüye giden insani krizin yaşandığını ve burada Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı sorunlara pratik çözümler üretilmediğini belirtti.

Uluslararası camiada Gazze halkıyla ilgili yapılan uyarıların, sahada uygulanabilecek pratik projelere dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Hudari, bölgedeki krize en kısa sürede müdahale edilmezse 2020'den itibaren Gazze'nin yaşanılmaz olacağını ifade etti.

Hudari, uluslarası toplumdan, hukuksuz ve insanlık dışı ablukaya son vermesi için İsrail'e baskı yapmasını ve Gazze halkının yaşadığı insani sorunlara gerçekçi çözümler bulmasını istedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze Şeridi'nde yeni bir savaş çıkabileceği uyarısında bulunulmuştu.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BMGK'daki Ortadoğu görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Gazze'de yeni bir savaş tehditi var ve insani durum, İsrail'in bölgede uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle gitgide daha da kötü bir hal alıyor." demişti.

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Gazze Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudar

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