Gazze'deki tek ilaç fabrikası İsrail ablukasına direniyor

MUSTAFA MACİD - Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'nin ilaç ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayan kentteki tek ilaç fabrikasının üretimi İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle yüzde 80 azaldı.

İlaç fabrikası, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle ihtiyaç duyduğu ham maddelerin geçişine izin verilmediğinden ve birçok kez İsrail'in saldırılarına maruz kalmasından dolayı basit ekipman ve sınırlı imkanlarla üretim mücadelesi veriyor.

AA muhabirine konuşan fabrikanın müdürü Mervan el-Astal, İsrail'in ilaç fabrikasına yönelik ilk saldırısının 2003'te olduğunu ve bu saldırının ekipman, cihaz ve büyük miktarda ham maddeyi tahrip ettiğini belirtti.

- "İsrail 9 kez İlaç fabrikası saldırı düzenledi"

"2003 yılından bu yana işgalci İsrail, ilaç fabrikasına 9 kez saldırı düzenleyerek büyük tahribat ve maddi kayıplara neden oldu." diyen Astal, İsrail ordusunun 2008, 2012, ve 2018 yıllarında Gazze'ye düzenlediği saldırı esnasında da fabrika merkezini füzelerle hedef alarak 1 milyon dolardan fazla maddi hasara neden olduğunu vurguladı.