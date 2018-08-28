HABER

Gazze'deki terapötik süt eksikliği çocukların sağlığını tehdit ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 01:43 | Son Güncelleme

Gazze Sağlık Bakanlığı: - "Gazze'deki sağlık merkezlerinde terapötik süt eksikliği, fenilketonüri (PKU) hastası çocukları, zihinsel engel riskine açık hale getiriyor"

GAZZE (AA) - Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezlerindeki terapötik beslenme malzemesinin kısıtlı olması nedeniyle tedavi altındaki bazı çocukların, zihinsel gerilik riski altında olduğu konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki sağlık merkezlerinde terapötik süt eksikliği, fenilketonüri (PKU) hastası çocukları, zihinsel engellere karşı risklere açık hale getiriyor." ifadesi kullanıldı.

Tedavi özelliği olan sütün kullanılmamasının, çocuk hastalarda komplikasyonlara yol açtığına işaret edilen açıklamada, beslenmede yaşanan bu eksiklik nedeniyle çocukların IQ seviyesinde, zihinsel engelli seviyesine ulaşana kadar aşamalı şekilde bir düşüş yaşanabileceği aktarıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde hali hazırda 12 aylıktan küçük 22 bebeğin beslenmesinde hiçbir şekilde terapötik süt kullanılamadığı vurgulanarak, 1 yaşın üzerindeki bebekler için gerekli sütün ise sadece 3 hafta yetecek kadar kısıtlı miktarda bulunduğu kaydedildi.

Doğuştan gelen kalıtsal bir hastalık olan PKU nedeniyle et ve süt ürünleri, yumurta, kuru yemiş, baklagiller gibi protein içerikli birçok gıdayı tüketemeyen hastalar, yaşamları boyunca diyet yapmak zorunda kalıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2006'dan bu yana bölgede uyguladığı abluka nedeniyle pek çok ilaç ve sağlık malzemesine ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
İzmir'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne direkt uçuşİzmir'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne direkt uçuş
Feribotta kamyon devrildi (1)Feribotta kamyon devrildi (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze sağlık terapötik

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Feribotta kamyon devrildi

Son dakika! Feribotta kamyon devrildi

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

Manisa'nın Gördes ilçesinde korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Gördes ilçesinde korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.