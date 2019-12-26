Gazze'den atılan roket Netanyahu'nun mitingini böldü

Öte yandan Likud bugün yeni genel başkanını seçiyor.Gazze Şeridi'nden yapılan roket saldırısının ardından İsrail ordusu, Filistin bölgelerinde çok sayıda hedefi bombaladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin radikal İslamcı Hamas'a ait çok sayıda hedefi vurduğu belirtildi. Gazze Şeridi'nden yapılan roket saldırısı nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, seçim kampanyası kapsamında Aşkelon kentinde yapılan mitingi güvenlik gerekçesi ile tamamlayamadı. Ülkenin güneyinde yer alan şehirde yapılan etkinlik, Gazze şeridinden İsrail'e yönelik füze saldırısı nedeniyle yarıda kesildi. İsrail'in KAN 11 televizyonunda yayınlanan görüntülerde bir güvenlik görevlisinin Netanyahu'yu alarm verildiğine dair bildilendirdiği ve bunun üzerine Netanyahu'nun yaklaşık yüz kişiden oluşan destekçilerini selamladıktan sonra eşi Sara Netanyahu ile birlikte güvenli bir bölgeye götürüldüğü görülüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e fırlatılan roketin, İsrail hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'nden yapılan saldırı nedeniyle, aralarında Aşkelon'un da bulunduğu birçok kentte alarm verilmişti.