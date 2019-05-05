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Gazze'den atılan roket sonucu bir İsrailli öldü

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2019 05:19 | Son Güncelleme

Gazze'den atılan roket sonucu bir İsrailli öldü

KUDÜS (AA) - İsrail'in son hava saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nden fırlatıldığı belirtilen roketin Askalan kentindeki bir eve isabet etmesi sonucu bir İsraillinin öldüğü bildirildi.

Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Askalan kentinde bir eve roket düşmesi sonucu 60 yaşında bir İsraillinin öldüğü belirtildi.

Karnından ve göğsünden yaralanan İsraillinin Barzilai Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail kaynakları Gazze'den atılan roketler sonucu iki kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları başlamıştı.

Son hava saldırılarıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen Filistinli sayısı 7'ye yükselmişti. Kaynakların belirttiği yaralı sayısı da 43'e çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Askalan Gazze Şeridi israil

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