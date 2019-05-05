KUDÜS (AA) - İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle ağır yaralanan bir İsraillinin öldüğünü duyurdu. Söz konusu roketler nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld'in AA muhabirine verdiği bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Aşdod kentinde bir İsrailli, Gazze'den atılan roketten çıkan şarapnel parçalarıyla ağır yaralandı.

Ağır yaralanan İsraillinin hayatını kaybettiğini belirten sözcü, olaya ilişkin daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi. Yerel basında yer alan haberlerde ise ölen kişinin adının Pinchas Menachem Pashwazman olduğu bilgisi yer aldı.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Öte yandan yerel basında, Gazze'den atılan bir roketle iki İsrail askerinin sınırda yaralandığı haberleri yer alsa da İsrail ordusundan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

- Gazze sınıra yakın bölgelerdeki okullar tatil edildi

İsrail ordusu bölgedeki gerginliğin devam etmesi nedeniyle Gazze sınırına yakın bölgelerdeki okulların, yarın kapatılmasına karar verdi.