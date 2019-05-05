HABER

Gazze'den atılan roketler nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 22:39 | Son Güncelleme

İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 1 kişinin daha öldüğünü duyurdu

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle ağır yaralanan bir İsraillinin öldüğünü duyurdu. Söz konusu roketler nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld'in AA muhabirine verdiği bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Aşdod kentinde bir İsrailli, Gazze'den atılan roketten çıkan şarapnel parçalarıyla ağır yaralandı.

Ağır yaralanan İsraillinin hayatını kaybettiğini belirten sözcü, olaya ilişkin daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi. Yerel basında yer alan haberlerde ise ölen kişinin adının Pinchas Menachem Pashwazman olduğu bilgisi yer aldı.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Öte yandan yerel basında, Gazze'den atılan bir roketle iki İsrail askerinin sınırda yaralandığı haberleri yer alsa da İsrail ordusundan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

- Gazze sınıra yakın bölgelerdeki okullar tatil edildi

İsrail ordusu bölgedeki gerginliğin devam etmesi nedeniyle Gazze sınırına yakın bölgelerdeki okulların, yarın kapatılmasına karar verdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Gazze sınırına 40 kilometre ve daha yakın mesafedeki tüm okullarda, eğitime, yarın İsrail ordusunun isteği doğrultusunda ara verildi.

Filistinli gruplarca atılan roketler nedeniyle İsrail'in Gazze sınırına yakın Aşkelon kentinde bugün biri Filistin asıllı 3 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail'in dünden bu yana süren saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 23'e, yaralıların sayısı 154'e yükselmişti.

PARTNERMakyajsız kraliçeMakyajsız kraliçe
HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Azerbaycan'da ilk teravih namazı kılındıHUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Azerbaycan'da ilk teravih namazı kılındı
İzmir’de ilk teravih heyecanıİzmir’de ilk teravih heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi israil

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İzmir iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İstanbul iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İstanbul iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Isparta iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Isparta iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Iğdır iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Iğdır iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Hakkari'de acı olay: İki kuzen gölette boğuldu

Hakkari'de acı olay: İki kuzen gölette boğuldu

Hatay iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Hatay iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.