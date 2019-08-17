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Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 22:39 | Son Güncelleme

Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldı

KUDÜS (AA) - Gazze Şeridi'nden İsrail'e 3 roket atıldığı, bunlardan 2'sinin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden atılan 3 roketten 2'sinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Roketlerden birinin ise nereye düştüğünün bilinmediği kaydedildi.

İsrail'deki Kanal 13 Televizyonu ise roketlerden birine ait parçaların Sderot'ta Yahudi yerleşimcilere ait bir eve isabet ettiğini, evdekilerin paniğe kapıldığını ve maddi hasar oluştuğunu kaydetti.

Gazze'den henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail son 24 saat içinde ikinci kez Gazze'den roket atıldığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil Sderot

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