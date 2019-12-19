Gazze'den İsrail'e roket atıldı

GAZZE (AA) - İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ordunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail yönüne bir roket atıldığının tespit edildiği ve Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin söz konusu roketi etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

İsrail medyasında ise roketin Gazze sınırındaki Sderot kentine atıldığı ve kentte sirenlerin çaldığı bilgisi yer aldı.

Gazze'den olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

