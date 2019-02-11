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Gazze'den İsrail'e yüzerek geçen Filistinli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 02:34 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, Gazze'den deniz yoluyla İsrail'e sızmaya çalışan bir Filistinliyi tutukladı

KUDÜS (AA) - Gazze'den deniz yoluyla yüzerek İsrail'e geçmeye çalışan bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından tutuklandığı bildirildi.

İsrail gazetesi Yediot Ahranot online sitesindeki habere göre, İsrail ordusu, Gazze'den deniz yoluyla yüzerek İsrail'e sızmaya çalışan bir Filistinliyi tutukladı.

Filistinlinin genç olduğu belirtilen haberde, İsrail askerlerinin yüzerek geçmeye çalışan bu kişiyi deniz sınırında yakaladıkları ve tutuklandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin sınıra 300 metreden daha fazla yaklaşmamaları konusunda uyarıyor. Bilindiği üzere İsrail askerleri kara sınırına yaklaşan Filistinlilere gerçek mermilerle saldırıda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Gazze-İsrail sınırı israil

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