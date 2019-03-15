Gazze’den Tel Aviv’e Roket Atıldı

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre Gazze Şeridi’nden Tel Aviv’e iki roket ateşlendi. Tel Aviv’de siren sesleri duyuldu. Bu 2014 yılından bu yana ilk.
İsrail televizyonlarında iki roketin İsrail’in füze savunma sistemi Iron Dome (Demir Kubbe) tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüler yayınlandı. Roket saldırısında yaralanan olmadı ya da herhangi bir hasar maydana gelmedi.
2014 yılında İsrail ve Gazze’nin yönetimini elinde bulunduran Hamas arasındaki savaştan bu yana ilk kez Tel Aviv’de siren sesleri duyuldu. Gazze Şeridi’nden roket saldırısını üstlenen olmadı. Roket saldırısı Hamas’ın Mısır ile uzun vadeli bir ateşkes için görüşmeler yaptığı güne denk geldi.
İsrail ordusu sözcüsü Ronen Manelis yaptığı açıklamada roket saldırısını sürpriz olarak niteledi, İsrail’in öncesinde eline bir istihbarat ulaşmadığını belirtti. Sözcü “Bunu kimin yaptığını bilmiyoruz ancak Gazze Şeridi’nde yönetim Hamas’ta. Orada olanlardan Hamas sorumlu” diye konuştu.
Hem Hamas hem de Gazze Şeridi’nde varlık gösteren silahlı İslami Cihad grubu da roket saldırısıyla ilgilerinin olmadığını savundu.
Roket saldırısından 40 dakika sonra Tel Aviv’de trafik normal akışına döndü. Belediye halktan önlem olarak bomba sığınaklarını açmalarını istedi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu roket saldırısının ardından üst düzey askeri yetkililer ve güvenlik kabinesiyle bir araya geldi. Çatışma durumunun tırmanması İsrail’de 9 Nisan’da yapılacak seçimler öncesinde İsrail kamuoyunun görüşünü değiştirebilir.
İsrail-Gazze sınırı Filistinlilerin sınır yakınlarında başlattığı ve sıklıkla da İsrail ordusunun sert müdahale ettiği protestolardan bu yana gergin. Sınırdaki protestoların başlamasının yıl dönümü yaklaşıyor. Filistinli gruplar 30 Mart için hazırlanıyor. İsrail-Gazze sınırındaki olaylarda ve protesto gösterilerinde bugüne kadar 200’den fazla Filistinli öldü. Protestolar başladığından bu yana sınır hattında bir İsrail askeri Filistinli keskin nişancı tarafından öldürüldü ve bir diğer İsrail askeri de Gazze’ye yapılan gizli operasyon sırasında öldürüldü.
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