Gazze’den Tel Aviv’e Roket Atıldı

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre Gazze Şeridi’nden Tel Aviv’e iki roket ateşlendi. Tel Aviv’de siren sesleri duyuldu. Bu 2014 yılından bu yana ilk.

İsrail televizyonlarında iki roketin İsrail’in füze savunma sistemi Iron Dome (Demir Kubbe) tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüler yayınlandı. Roket saldırısında yaralanan olmadı ya da herhangi bir hasar maydana gelmedi.

2014 yılında İsrail ve Gazze’nin yönetimini elinde bulunduran Hamas arasındaki savaştan bu yana ilk kez Tel Aviv’de siren sesleri duyuldu. Gazze Şeridi’nden roket saldırısını üstlenen olmadı. Roket saldırısı Hamas’ın Mısır ile uzun vadeli bir ateşkes için görüşmeler yaptığı güne denk geldi.

İsrail ordusu sözcüsü Ronen Manelis yaptığı açıklamada roket saldırısını sürpriz olarak niteledi, İsrail’in öncesinde eline bir istihbarat ulaşmadığını belirtti. Sözcü “Bunu kimin yaptığını bilmiyoruz ancak Gazze Şeridi’nde yönetim Hamas’ta. Orada olanlardan Hamas sorumlu” diye konuştu.

Hem Hamas hem de Gazze Şeridi’nde varlık gösteren silahlı İslami Cihad grubu da roket saldırısıyla ilgilerinin olmadığını savundu.