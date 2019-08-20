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Gazzeli avukatlar İsrail ablukasını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

Gazzeli avukatlar İsrail ablukasını protesto etti

GAZZE (AA) - Gazzeli avukatlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı protesto etmek için gösteri düzenledi.

Abluka Karşıtı Avukatlar Derneği'nin çağrısı üzerine Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde bir araya gelen Gazzeli avukatlar, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü ablukayı protesto etti.

Avukat Fatin Lulu, burada yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumdan yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesini ve ablukayı sonlandırmak için derhal harekete geçerek İsrail'e baskı yapmasını istiyoruz." dedi.

Lulu ayrıca Birleşmiş Milletler'e (BM) de yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenerek, Filistin topraklarında sivillere karşı işlediği suçlar nedeniyle İsrail'den hesap sorulması ve Tel Aviv'in boykot edilmesi için çalışma başlatması çağrısında bulundu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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