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Gazzeli balıkçının pet şişelerden yaptığı yeni "ekmek teknesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

Gazzeli balıkçı Muaz Ebu Zeyd: - "Beni ilk görenler, 'basit bir tekneyle sert ve güçlü dalgalara nasıl direnecek' diye düşündü. Ancak denize açılma konusundaki başarılı denemelerim, insanların yüzlerindeki soru işaretlerini giderdi"

NUR EBU IYŞE - İsrail ablukası nedeniyle işsizlik ve fakirlik oranlarının normalin üzerinde seyir ettiği Gazze'de bir Filistinli, balık tutarak ailesinin geçimini sağlayabilmek için atık pet şişelerden tekne yaptı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan 35 yaşındaki Muaz Ebu Zeyd, topladığı 700'den fazla atık pet şişeyi, birbirine bağlamak suretiyle, üzerinde balık tutabileceği tekne yapımında kullandı.

Dört çocuk babası Ebu Zeyd, işsizlik rakamlarının çok yüksek olduğu bölgede alternatif çözüm yolları bulma düşüncesiyle yola çıktığını, ilk kez sosyal paylaşım sitesi Youtube'da gördüğü bu fikre bazı eklemeler yaparak yeni ekmek teknesini oluşturduğunu anlattı.

Balıkçılık konusunda 11 yıllık deneyimi bulunduğunu ifade eden Ebu Zeyd, pet şişelerden yaptığı teknesini ilk kez denize indirdiğinde çevredekilerin şaşkın bakışlarıyla karşılaştığını söyledi.

Ebu Zeyd, "Beni ilk görenler, 'basit bir tekneyle sert ve güçlü dalgalara nasıl direnecek' diye düşündü. Ancak denize açılma konusundaki başarılı denemelerim, insanların yüzlerindeki soru işaretlerini giderdi." dedi.

Pet şişelerden oluşan ekmek teknesini görenlerin beğenisini topladığını belirten Ebu Zeyd, sahilden çok fazla uzaklaşamadığını, daha uzun mesafeli yerlere açılabilmek için teknesini geliştirmek ve iyileştirmek istediğini dile getirdi.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun 2017 raporuna göre 2 milyona yakın kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yoksulluk oranı yüzde 53'ü buluyor.

BM'nin geçen yılki verilerine göre Gazze'deki nüfusun yüzde 80'i fakirlik ve işsizlik sebebiyle yaşamak için uluslararası yardıma muhtaç durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil pet şişe

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