HABER

Gazzeli çocuklar geleceğin yıldız futbolcuları olmanın hayalini kuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

Gazzeli çocuk Adem eş-Şerif: "Futbolu yaklaşık bir yıl içerisinde iyice kavramayı ve 16 yaşında iyi bir futbolcu olmayı istiyorum" - Profesyoneller Akademisi'nde antrenör Hasan Seyusalim: "Gazzeli çocuklar, dünya çapındaki profesyonel futbolculardan etkileniyor, onlar gibi futbol oynamayı ve geleceğin yıldız futbolcuları arasına girmeyi hayal ediyor. Gazze'deki ailelerde bu kapsamda spor bilinci var ve çocuklarını futbola teşvik ediyorlar"

MUSTAFA HABBUŞ - Abluka altındaki Gazze'de, futbol kulübünde alt yapı eğitimi gören çocuklar, İsrail ablukası nedeniyle içinde bulundukları zor şartlara rağmen Filistin'i dünyada temsil edecek yıldız futbolcular arasına girmeyi hayal ediyor.

Ablukanın neden olduğu psikolojik sorunların ve saldırılar nedeniyle yaşanan travmaların üstesinden gelmek isteyen Filistinli çocuklar ve gençler, son yıllarda bölgede artan spor merkezlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Altyapıdan futbolcu çıkarmak için çalışan ve sayıları yaklaşık 20'yi bulan futbol akademilerinden "Profesyoneller Akademisi"nde oynayan Gazzeli çocuklar, geleceğin futbolcuları olmak için var gücüyle çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Gazzeli Adem eş-Şerif (12), futbol akademisine yaklaşık bir ay önce kayıt olduğunu, bu sürede birçok futbol becerisi kazandığını ve oyunla ilgili temel bilgiler edindiğini belirtti.

Şerif, Real Madrid'in eski Teknik Direktörü Zinedine Zidane ve Barcelonalı futbolcu Lionel Messi gibi meşhur bir futbolcu olmak istediğini ve bu hayalini gerçekleştirmek için haftada iki kere düzenli şekilde derslere katıldığını söyledi.

Futbol akademisinin, okulunu ve derslerindeki başarısını olumsuz etkilemediğini belirten Şerif, "Aksine futbol bana ders konusunda motivasyon sağlıyor. Babam futbolun zihinsel yetenekleri geliştirdiğini söylerdi. Gerçekten doğruymuş." dedi.

Real Madrid ve Barcelona arasında oynanan maçları izlemekten keyif aldığını söyleyen Şerif, "Futbolu yaklaşık bir yıl içerisinde iyice kavramayı ve 16 yaşında iyi bir futbolcu olmayı istiyorum." diye konuştu.

- Filistin'i dünyada temsil edecek yıldız futbolcular yetişiyor

Profesyoneller Akademisi'nde antrenör Hasan Seyusalim de yaklaşık iki saat süren antrenmanda çocukların güçlü ve zayıf yanlarını anlamaya çalıştıklarını ve bununla ilgili yönlendirmeler yaptıklarını belirtti.

Seyusalim, futbolun dünyada ilk sırada gelen popüler oyunlardan biri olduğunu, Gazzeli çocukların da futbola yoğun ilgi gösterdiğini ve Avrupa'daki futbol maçlarını yakından takip ettiğini kaydetti.

Antrenör Seyusalim şöyle devam etti:

"Gazzeli çocuklar, dünya çapındaki profesyonel futbolculardan etkileniyor, onlar gibi futbol oynamayı ve geleceğin yıldız futbolcuları arasına girmeyi hayal ediyor. Gazze'deki ailelerde bu kapsamda spor bilinci var ve çocuklarını futbola teşvik ediyorlar."

Abluka altındaki Gazze'de futbol akademilerinin sayısının artmakta olduğunu ifade eden Seyüsalim, "Bölgede yaklaşık 20 akademi var. Bu akademiler, abluka altındaki Gazze'de Filistin'i bölgesel ve uluslararası platformlarda temsil edecek yıldız futbolcular ve yetenekli bir nesil inşa etmek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Engelleri sanatla aştıEngelleri sanatla aştı
İzmirli kadınlara, tramvayda Kocaoğlu sürpriziİzmirli kadınlara, tramvayda Kocaoğlu sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Futbol Akademisi Gazze

En Çok Okunan Haberler

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca bakın neler oldu

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca...

Son dakika: PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına operasyon

Son dakika: PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına operasyon

Her şey saniyeler içinde yaşandı! İşte Eminönü'ndeki korkunç anlar

Her şey saniyeler içinde yaşandı! Eminönü'ndeki korkunç anlar

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.