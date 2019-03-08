Gazzeli çocuklar geleceğin yıldız futbolcuları olmanın hayalini kuruyor

MUSTAFA HABBUŞ - Abluka altındaki Gazze'de, futbol kulübünde alt yapı eğitimi gören çocuklar, İsrail ablukası nedeniyle içinde bulundukları zor şartlara rağmen Filistin'i dünyada temsil edecek yıldız futbolcular arasına girmeyi hayal ediyor.

Ablukanın neden olduğu psikolojik sorunların ve saldırılar nedeniyle yaşanan travmaların üstesinden gelmek isteyen Filistinli çocuklar ve gençler, son yıllarda bölgede artan spor merkezlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Altyapıdan futbolcu çıkarmak için çalışan ve sayıları yaklaşık 20'yi bulan futbol akademilerinden "Profesyoneller Akademisi"nde oynayan Gazzeli çocuklar, geleceğin futbolcuları olmak için var gücüyle çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Gazzeli Adem eş-Şerif (12), futbol akademisine yaklaşık bir ay önce kayıt olduğunu, bu sürede birçok futbol becerisi kazandığını ve oyunla ilgili temel bilgiler edindiğini belirtti.

Şerif, Real Madrid'in eski Teknik Direktörü Zinedine Zidane ve Barcelonalı futbolcu Lionel Messi gibi meşhur bir futbolcu olmak istediğini ve bu hayalini gerçekleştirmek için haftada iki kere düzenli şekilde derslere katıldığını söyledi.