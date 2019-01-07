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Gazzeli çocuklardan Filistinli tutuklulara destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 00:38 | Son Güncelleme

İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli Nesrin Ebu Hamid'in kızı Melek: - "Annemi çok özledim, onun kollarında uyumak istiyorum ancak işgal güçleri beni bundan mahrum ediyor"

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların çocukları, anne, babalarına destek için Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınlarında gösteri yaptı.

Sivil toplum kuruluşu Vaid Derneği tarafından düzenlenen gösteride, onlarca Filistinli çocuk, İsrail hapishanelerindeki anne, babalarına destek olmak için abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Sınır Kapısı yakınlarında bir araya geldi.

Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını isteyen çocuklar, "Babamla birlikte uyumak benim de hakkım", "Bu yıldan en büyük beklentim babama sarılmak" yazılı pankartlar taşıdı.

- "Annemle birlikte uyumak istiyorum"

İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli Nesrin Ebu Hamid'in kızı Melek (12), AA muhabirine, gösteriye, "annesine ve diğer tüm tutuklulara destek verdikleri, onların serbest bırakıldıkları günü hayal ettikleri" mesajını yollamak için katıldığını söyledi.

"Annemi çok özledim, onun kollarında uyumak istiyorum ancak işgal güçleri beni bundan mahrum ediyor." diyen Filistinli Melek, uluslararası kurumlardan, annesi ve tüm tutukluların serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapmalarını istedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti tarafından yayımlanan rapora göre, İsrail hapishanelerinde, 250'si çocuk, 54'ü kadın, 8'i milletvekili, 27'si gazeteci, 450'si idari tutuklu, 200'ü acil tıbbi müdahaleye muhtaç, 750'si hasta olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

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