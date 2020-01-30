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Gazzeli çocuklardan sözde barış planı protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 21:05 | Son Güncelleme

Gazzeli çocuklardan sözde barış planı protestosu

Gazzeli çocuklar da ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etti.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda düzenlenen yürüşe katılan çocuklar Filistin'de birliğin sağlanmasına çağrı yapan ve sözde barış planını reddeden pankartlar taşıdı.

Filistin Ulusal Girişimi Hareketi yetkililerinden Nebil Diyab, yürüyüş sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'in değişmez değerlerine bağlılığımızı ve sözde barış anlaşmasını reddettiğimizi duyurmak için buradayız." dedi.

"Filistinli mültecilerin topraklarına dönme hakkı kutsaldır ve zamanla değişmez. Bizler ulusal egemenliğimize ve Gazze'deki ablukanın kaldırılması davasına bağlıyız." diyen Diyab, söz konusu barış planının asla uygulamaya konulamayacağını vurguladı.

Gösteriye katılan çocuklardan Hilal Farac (13) "ABD'nin planını reddediyoruz. Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir. İsrail' asla tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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ABD Gazze sözde Orta Doğu barış planı

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