Gazzeli hayvansever güzel gözleri ile bilinen ceylanlara "gözü gibi" bakıyor

NUR EBU IYŞE - İsrail'in abluka altında tuttuğu ve her fırsatta saldırı düzenlemekten geri durmadığı Gazze Şeridi'nde, doğadaki en narin hayvanlardan birisi olarak bilinen "Rim" türü ceylanları besleyen hayvansever, tüm olumsuzluklara rağmen ceylanlara bir yaşam alanı oluşturmak için çabalıyor.

Gazze'nin güneyindeki ez-Zehra bölgesinde yaklaşık bir dönümlük bir arazi içinde 17 ceylan besleyen Gazzeli iş adamı Alaaddin el-A'rac, bu ceylanlardan 16'sının Rim türü birisinin ise Avrupa'da yaşayan bir ceylan türü olduğunu söyledi.

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Doğada güzellikleri ve zariflikleri ile ün salmış, Arap edebiyatında üzerine şiirler yazılmış ceylanlara doğal yaşam alanlarına yakın bir atmosfer sağlamak için çaba sarf ettiğini belirten A'rac, ilk defa 2008 yılında Mısır'dan getirilen ceylanları satın aldığını ve hobi olarak beslemeye başladığını ifade etti.

İlk aldığı ceylanların çoğunun nakil sırasında yaralandıkları ya da ortama uyum sağlayamadıkları için öldüğünü aktaran A'rac, "Ceylanlar çok hassastır. Herhangi bir darbe ya da bir korku yüzünden ölebilirler. Ayrıca tıbbi destek sağlanması da zordur." diye konuştu.