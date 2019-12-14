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Gazzeli hayvansever güzel gözleri ile bilinen ceylanlara "gözü gibi" bakıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.12.2019 11:07 | Son Güncelleme

Gazzeli iş adamı Alaaddin el-A'rac ez-Zehra bölgesinde yaklaşık bir dönümlük bir arazi içinde 17 ceylan besliyor - A'rac: - "Ceylanlar çok hassastır. Herhangi bir darbe ya da bir korku yüzünden ölebilirler. İsrail'in attığı bombaların sesleri de bu hayvanları öldürmeye yetiyor" - "Daha önce aldıklarımdan hiç birisi şu an burada değil. Bazıları savaş sebebiyle öldü. Bazılarını arkadaşlarım ya da hayvanat bahçeleri aldı"

NUR EBU IYŞE - İsrail'in abluka altında tuttuğu ve her fırsatta saldırı düzenlemekten geri durmadığı Gazze Şeridi'nde, doğadaki en narin hayvanlardan birisi olarak bilinen "Rim" türü ceylanları besleyen hayvansever, tüm olumsuzluklara rağmen ceylanlara bir yaşam alanı oluşturmak için çabalıyor.

Gazze'nin güneyindeki ez-Zehra bölgesinde yaklaşık bir dönümlük bir arazi içinde 17 ceylan besleyen Gazzeli iş adamı Alaaddin el-A'rac, bu ceylanlardan 16'sının Rim türü birisinin ise Avrupa'da yaşayan bir ceylan türü olduğunu söyledi.

- Ceylanlar İsrail'in attığı bombaların sesinden korkarak ölüyor

Doğada güzellikleri ve zariflikleri ile ün salmış, Arap edebiyatında üzerine şiirler yazılmış ceylanlara doğal yaşam alanlarına yakın bir atmosfer sağlamak için çaba sarf ettiğini belirten A'rac, ilk defa 2008 yılında Mısır'dan getirilen ceylanları satın aldığını ve hobi olarak beslemeye başladığını ifade etti.

İlk aldığı ceylanların çoğunun nakil sırasında yaralandıkları ya da ortama uyum sağlayamadıkları için öldüğünü aktaran A'rac, "Ceylanlar çok hassastır. Herhangi bir darbe ya da bir korku yüzünden ölebilirler. Ayrıca tıbbi destek sağlanması da zordur." diye konuştu.

A'rac, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında birçok ceylanın öldüğüne dikkati çekerek "İsrail'in attığı bombaların sesleri de bu hayvanları öldürmeye yetiyor." dedi

- Tüm ceylanlar Gazze'de doğdu

Sahip olduğu ceylanların hepsinin doğal üreme süreçleri ile Gazze'de dünyaya geldiğine dikkati çeken A'rac, "Daha önce aldıklarımdan hiç birisi şu an burada değil. Bazıları savaş sebebiyle öldü. Bazılarını arkadaşlarım ya da hayvanat bahçeleri aldı." diye konuştu.

A'rac, ceylanların senede iki defa birer yavru verdiğini ve 5 ila 6 ay arasında bir gebelik süreci olduğunu aktardı.

Ceylanların çok hızlı koşabilen hayvanlar olduğunu ve hızlarının saatte 65 kilometreye kadar çıktığını ifade eden A'rac, "Ceylanların sağlıklarına dikkat etmek gerekiyor. Yakalanmaları zor olduğu için kabız olsalar dahi ölebilirler." şeklinde konuştu.

- Gazze'deki ekonomik durum

Gazze'deki insanların alım gücünün düşük olması göz önüne alındığında ceylanların ticaretinin yapılarak maddi gelir elde etmenin zor olduğunu söyleyen A'rac, ceylan etinin kilosunun 200 dolar civarında olduğunu ve Gazze'deki ekonomik şartlarda asla alıcı bulmayacağını vurguladı.

A'rac, İsrail saldırılarında yaralanan ya da ölmek üzere olan bazı ceylanları, iyileşemeyeceğini anladıktan sonra etini ihtiyaç sahiplerine dağıtmak ve hayvanların daha fazla acı çekmesini engellemek için kesmek zorunda kaldığını ifade etti.

Gazze'de İsrail'in ablukası sebebiyle kötüleşen ekonomik durumdan dolayı iki hayvanat bahçesi kapatılmıştı.

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