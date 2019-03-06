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Gazzeli kadınlar Filistin'de bölünmüşlüğün sona erdirilmesini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 18:48 | Son Güncelleme

Gazze'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmüşlüğün sona erdirilmesi ve ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı çıkılması talep edildi

Gazzeli kadınlar Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmüşlüğün sona erdirilmesi ve ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı çıkılması talebiyle düzenledi.

Filistinli bir kadın kuruluşu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen gösteriye yüzlerce kadın katıldı.

Meçhul Asker Anıtı Meydanı'nda toplanan kadınlar, "Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını istiyoruz", "ulusal birliğin sağlanmasına evet", "işgale hayır" ve "Yüzyılın Anlaşmasına hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistinli Kadınlar Genel Birliği Üyesi İktimal Hamed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinli kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etmek ve kadınların ulusal projeye liderlik etmesi ile Filistin davasını savunmasındaki rolünü vurgulamak için burada toplandık." dedi.

Hamed, "Bugünkü gösterimiz, Filistinlilerin saflarının birleştirilmesi ve siyasi bölünmüşlüğün sonlandırılmasının zorunlu olduğunu vurgulamaktadır, çünkü tek savaşımız İsrail işgaline karşıdır." diye konuştu.

Yüzyılın Anlaşması'na ve Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen tüm komplolara karşı konulmasının zorunlu olduğunu belirten Hamed, Arap devletlerine İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi durdurmaları çağrısında bulundu.

Hamed, Arap halkından da İsrail ile normalleşmeye çalışan hükümetlerinin önünde durarak buna engel olmalarını istedi.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirecek "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı, ancak bazı konularda çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle tam olarak uygulamaya geçilmemişti.

- "Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü Gazze kadın gösterisi

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