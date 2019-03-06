Gazzeli kadınlar Filistin'de bölünmüşlüğün sona erdirilmesini istedi

Gazzeli kadınlar Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmüşlüğün sona erdirilmesi ve ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı çıkılması talebiyle düzenledi.

Filistinli bir kadın kuruluşu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen gösteriye yüzlerce kadın katıldı.

Meçhul Asker Anıtı Meydanı'nda toplanan kadınlar, "Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını istiyoruz", "ulusal birliğin sağlanmasına evet", "işgale hayır" ve "Yüzyılın Anlaşmasına hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistinli Kadınlar Genel Birliği Üyesi İktimal Hamed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinli kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etmek ve kadınların ulusal projeye liderlik etmesi ile Filistin davasını savunmasındaki rolünü vurgulamak için burada toplandık." dedi.

Hamed, "Bugünkü gösterimiz, Filistinlilerin saflarının birleştirilmesi ve siyasi bölünmüşlüğün sonlandırılmasının zorunlu olduğunu vurgulamaktadır, çünkü tek savaşımız İsrail işgaline karşıdır." diye konuştu.