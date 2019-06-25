Gazzeli kadınlardan Bahreyn'deki çalıştaya tepki

Gazzeli kadınlar, Bahreyn'in başkenti Manama'da "Refah için Barış" temasıyla düzenlenecek ekonomi çalıştayının tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

Filistinli Mülteci İşleri Dairesine bağlı İslami Kadın Hareketi tarafından, Manama çalıştayını ele almak üzere Gazze kentinde düzenlenen konferansa onlarca kadın katıldı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkezi Komite Üyesi İktimal Hamed burada yaptığı konuşmada, ABD'nin barış karşılığında toprak verilmesi fikrini sunduğunu bunu da şüpheli bir anlaşmayı yapabilmek için ekonomik paketlere karşılık Arap ülkelerinin iş birliğiyle gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bu çalıştayın, "hakların takası" için bir kapı araladığını aktaran Hamed, "Yüzyılın Anlaşması" planının hedefini, Arap coğrafyasının servetini yağmalamak ve İsrail'i bu servetin başına getirmek için bölgenin ABD'ye boyun eğmeye devam etmesini sağlamak şeklinde açıkladı.

Hamed, Yüzyılın Anlaşması planıyla mücadele için çalıştayın iptal edilmesi ve Arap ülkelerinin Yüzyılın Anlaşması'na aralanan bir kapı olması sebebiyle söz konusu çalıştaya katılmaması gerektiğini vurguladı.