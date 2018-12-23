Gazzeli kadınların el emeği ahşap oyuncaklar, Avrupa'da

Kadınlar, ahşapları elektrikli testereyle kestikten sonra çeşitli aletler kullanarak şekil veriyor ve zımparalıyor. Daha sonra yine atölyede diktikleri birbirinden renkli kıyafetlerle bu oyuncakları giydiriyor.

Ahşapların kesiminden oyuncakların giydirilmesine kadar tüm aşamalarda sadece kadınların çalıştığı Gazze'deki bu küçük atölyeden dünyaya mutluluk ihraç ediliyor.

Kadın eli ve inceliğinin ön plana çıktığı oyuncaklar, sağlığa zararlı kimyasallar içermemesi ve ince el işçiliği sebebiyle yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından özellikle tercih ediliyor.

- "Burada çalışmak benim için bir gelir kapısından çok daha fazlasını ifade ediyor"

AA muhabirine konuşan Filistinli marangoz ustası Ummu Muhammed, atölyede 6'sı terzi 24 kadının çalıştığını söyledi.

Ummu Muhammed, yaptıkları ahşap oyuncakları Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki çeşitli kurumlar ile anaokullarının yanı sıra Avrupa ve Asya ülkelerinden gelen yabancı aktivistlere sattıklarını söyledi. Günde ortalama 10 oyuncak yaptıklarını belirten Ummu Muhammed, kazancı az olsa da bu işi yapmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Bölgede daha çok "erkek işi" olarak bilinen marangozluğu hakkıyla yaptıklarını anlatan Ummu Muhammed, "Burada çalışmak benim için bir gelir kapısından çok daha fazlasını ifade ediyor. Aldığımız ücret çok düşük, ayda yaklaşık 80 dolar kazanıyorum. Ama bu işi yapmaktan çok mutluyum." dedi.

- Hedef, kadın istihdamını artırmak

Öte yandan Zeyna Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hanin es-Semmak, programın Ummu'n-Nasr Köyü kadınlarına mahsus olduğunu dolayısıyla tüm çalışanların bu köyden olduğunu söyledi.