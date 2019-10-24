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Gazzeli şehit kızı arıcılık yapan babasının mesleğini devraldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:43 | Son Güncelleme

İsrail sınırı yakınındaki tarlasında arıcılık yaparken şehit edilen Filistinli Osman Elba'nın mirasını yıllar sonra 28 yaşındaki kızı yaşatmaya çalışıyor - Gençlere destek veren bir sivil toplum kuruluşundan aldığı yardımla arıcılığa başlayan Samar Elba, ilk kovanını babasının şehit edildiği yere kurdu

NUR EBU IYŞE - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail sınırı yakınındaki tarlasında arıcılık yaparken şehit edilen Filistinli Osman Elba'nın mirasını yıllar sonra kızı yaşatmaya çalışıyor.

Osman Elba, 2006'da sınıra 300 metre mesafedeki tarlasında çalışırken İsrail füzesiyle şehit edildi. Babalarını kaybeden Filistinli ailenin uzun yıllar kullanmadığı tarlayı çalılar, otlar bürüdü.

Bu durum ailenin en küçüğü 28 yaşındaki Samar Elba'nın harekete geçmesiyle değişti.

Filistinli genç kadın, İsrail'in tehditlerine rağmen araziyi yeniden kullanıma açarak burada zahter, adaçayı ve moringa gibi çeşitli şifalı bitkiler yetiştirmeye ve babasının mesleğine sahip çıkarak arıcılık yapmaya başladı.

Samar Elba, 13 yıl sonra babasının işini üstlenerek hatırasını yaşatma hikayesini AA muhabirine anlattı.

- İlk kovanını babasının şehit edildiği yere kurdu

Gazze'deki Kudüs Üniversitesi İlkokul Öğretmenliği Bölümü'nü 2013'te tamamlayan Elba, 9 kardeşi gibi kendisinin de mezun olduğu alanda iş bulamadığını ancak çalışmaya inancını hiç kaybetmediğini söyledi.

Gençlere destek veren bir sivil toplum kuruluşundan aldığı yardımla arıcılığa başladığını aktaran Elba, ilk kovanını da geçen sene, babasının şehit edildiği kasım ayında yine babasının şehit edildiği yere kurduğunu dile getirdi.

- "Zorluk yaşadığım zamanlarda hemen aklıma babam geliyor"

Elba, başlangıçta ailesinin bölgenin riskli olması nedeniyle burada çalışmasına karşı çıktığını ve en büyük zorluğu arazide çalıştığı ilk gün yaşadığını ifade etti.

Sınırın öteki tarafındaki İsrail ordusunun muhtemel saldırısında bir sakatlık ya da ölüm riskiyle burun buruna olduğunu belirten Filistinli genç, yine de bu tehlikenin kendisini babasının hatırasını yaşatmaktan alıkoyamayacağını vurguladı.

Samar Elba, ayrıca Gazze'de daha ziyade erkeklerin bu tarz işlerde çalışması nedeniyle toplumsal açıdan da zorluk yaşadığını aktardı.

Küçükken babasını arılar ve kovanlarla uğraşırken izlediğini dile getiren Elba, "Burada çalışırken zorluk yaşadığım zamanlarda hemen aklıma babamın bu işi nasıl yaptığı geliyor." dedi.

- Ailesinin geçimine katkı sağlıyor

Filistinli şehit kızı, bir yıl boyunca uzun uğraşlar ve sıkı çalışma sonucunda kovan sayısını 30'dan 50'ye çıkardığını anlattı.

Her kovandan ortalama 7-9 kilo bal çıktığını aktaran Elba, babasının mirasını sürdürmek üzere devraldığı bu işle ailesinin geçimine katkı sağladığını ifade etti.

Ürünlerini internet üzerinden sattığını belirten Elba, bazı kuru yemiş ve otlarla ürün yelpazesini zenginleştirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
arıcılık Gazze Osman Elba Samar Elba

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