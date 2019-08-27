HABER

Gazzeli sporcular İsrail ablukasını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 21:46 | Son Güncelleme

Gazzeli sporcular İsrail ablukasını protesto etti

Gazze'de onlarca Filistinli sporcu, bölgede 2006'dan bu yana İsrail'in uyguladığı ablukayı protesto etti.

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nin Gazzeli sporcuların katılımıyla düzenlediği eylemde, "Gazze'de spora yönelik abluka insanlık suçu", "Gazze'yi kurtarın", "Gazze'de spor aleyhinde işlenen suçlar yetti artık" yazılı pankartlar taşındı.

Eylem çerçevesinde "Abluka Karşıtı Sporcular" ismiyle düzenlenen sembolik koşu yarışına onlarca atlet katıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde başlayan yarış, yaklaşık 4 kilometrelik mesafede yapıldı.

Yüksek Ulusal Komite üyelerinden Yusra Derviş, söz konusu eylemin, Filistinlilerin, İsrail'in bölgeye uyguladığı ablukayı kabul etmediğini vurgulamak için düzenlendiğini söyledi.

İşgal güçlerinin uyguladığı ablukadan bölge halkı kadar sporcuların da etkilendiğine dikkati çeken Derviş, "Sporcular abluka nedeniyle uluslararası müsabakalara katılamıyor." dedi.

Derviş, ayrıca Gazze'de spor alanındaki altyapının, İsrail uygulamaları nedeniyle yıkıma maruz kaldığını belirterek, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) Gazze'deki sporcuların maruz kaldığı ablukanın sonlandırılması için İsrail işgal güçlerine baskı yapmasını istedi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı
Karabağlar Yaylası'ndaki sondaj çalışmaları durduruldu Karabağlar Yaylası'ndaki sondaj çalışmaları durduruldu 
İki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldıİki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abluka Gazze israil koşu sporcu

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Bir bankadan daha kredilerde indirim

Bir bankadan daha kredilerde indirim

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

İki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldı

Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi! Değerleri tam 350 bin lira

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi! Değerleri tam 350 bin lira

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.