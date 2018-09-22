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Gazzeli sporculardan Türk insani yardım görevlisine teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 00:36 | Son Güncelleme

El-Hilal Spor Klubü Teknik Direktörü Ebu Atiyye: "Kaya burada birçok fakir, yetim ve ihtiyaç sahibine fayda sağlayan yardım projeleri aracılığıyla insani yardım çalışmaları konusunda yüce bir mesaj verdi

Gazze'deki El-Hilal Spor Klubü, Filistin halkına ve spora verdiği destekten dolayı İHH İnsani Yardım Vakfı eski Gazze Koordinatörü Mehmet Kaya'ya teşekkür etti.

Oyuncular antrenman öncesi takımın eski yönetim kurulu üyeliğini de yapan Mehmet Kaya'nın posterini açarak, Kaya'ya vefa örneği sergiledi.

Takımın Teknik Direktörü Muhammed Ebu Atiyye, Kaya'nın Gazzeliler için büyük çaba sarf ettiğini vurgulayarak, "Kaya burada birçok fakir, yetim ve ihtiyaç sahibine fayda sağlayan yardım projeleri aracılığıyla insani yardım çalışmaları konusunda yüce bir mesaj verdi." dedi.

Atiyye, Kaya'nın Filistin'deki spor çalışmalarının desteklenmesinde önemli bir rol oynadığını ve onlarca yetim çocuğun El-Hilal takımına katılmasını sağlayarak, çocukların acılarının bir nebze de olsa hafiflemesine katkı sunduğunu ifade etti.

Kaya 2009- 2017 yılları arasında Gazze'de İHH Koordinatörü olarak görev yapmış, Türk halkının, Filistin halkına verdiği desteğin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında rol oynamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Hilal Spor Klubü İHH mehmet kaya

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