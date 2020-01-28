HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gazzeliler, ABD'nin sözde barış planını protesto etti

Gazzeliler, ABD'nin sözde barış planını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:21 | Son Güncelleme

Gazzeliler, ABD'nin sözde barış planını protesto etti

Gazze'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağını duyurduğu ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı protesto edildi.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde, ABD ile İsrail'in izlediği politikalara tepki gösteren eylemciler, "Yüzyılın Anlaşmasına hayır", "Ulusal birliğe evet" yazılı dövizler taşıdı.

Eş-Şati Mülteci Kampı'nda düzenlenen eylemde konuşan Filistin Halk Komiteleri Yetkilisi Nasr Ahmed, planın açıklanması ve içeriğinin dayatılmasının, uluslararası kanunları ihlal eden tek taraflı bir uygulama olduğunu söyledi.

"Varlığımızın ve davamızın hedef alındığı kritik bir yol ayrımındayız." diyen Ahmed, planın uygulamaya konulma ihtimaline karşı uyarıda bulunarak, Filistinli gruplara siyasi ayrılığı bitirme çağrısında bulundu.

Ahmed, Arap ve İslam ülkelerinden de plana karşı çıkmalarını ve Filistin halkının yanında durmalarını istedi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen gösteride konuşan Komitenin Başkan Yardımcısı Adnan el-Fakavi de sözde barış planını reddettiklerini belirterek, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarına dikkati çekti.

Yine güneyde bulunan Refah kentindeki eylemde göstericilere hitap eden Komite Yetkilisi Muhammed el-Muzeyyen, planın, "Filistin davasını tasfiye" amacı taşıdığını savundu.

Muzeyyen, Filistinli gruplardan plana karşı mücadele için ortak bir metot belirlemelerini ve ulusal birliği sağlamalarını istedi.

- Trump’ın sözde barış planı

ABD yönetiminin İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, sözde barış planını bugün açıklayacağını duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MPV nedir? MPV düşüklüğü ve MPV yüksekliği ne anlama gelir, neden olur? MPV nedir? MPV düşüklüğü ve MPV yüksekliği ne anlama gelir, neden olur?
Kandaki MCH değerinin düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? Kandaki MCH değerinin düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Gazze

En Çok Okunan Haberler

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ depreminde elleriyle kazdığı enkazdan iki yaralı kurtaran Suriyeli Mahmud Kızılay gönüllüsü oldu

Enkazdan iki yaralı kurtarmıştı! Suriyeli Mahmud Kızılay gönüllüsü oldu

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

11 Ocak'tan beri kayıp! Her yerde aranıyor

Şanlıurfa'da iğrenç iddia! Öğretmen gözaltına alındı

Şanlıurfa'da iğrenç iddia! Öğretmen gözaltına alındı

Elazığ'daki depreme düğünde yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada

Depreme düğünde yakalandılar

Son dakika: MİT, Kosova'da yakalamıştı! Cezası belli oldu

MİT, Kosova'da yakalamıştı! Cezası belli oldu

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.