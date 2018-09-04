Gazzeliler ABD'nin UNRWA kararını protesto etti

GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey sınırında çok sayıda Filistinli, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını protesto etti.
Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi tarafından Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde düzenlenen gösteride, Filistinliler, Washington yönetiminin, UNRWA'ya mali yardımları durdurma kararına yönelik tepkileri ile 1948'de işgal edilen topraklarına dönüş hakkını vurgulayan pankartlar taşıdı.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komite Üyesi Hüseyin Mansur, gösteride yaptığı konuşmada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları kesme kararını protesto etmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Bu siyasi bir karardır ve Filistin meselesinin tasfiyesi için siyonist projeye hizmet çerçevesinde alınmıştır." dedi.
Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkının kutsal olduğunu belirten Mansur, dönüş hakkının uluslararası kararlarla teyit edildiğini ve zaman aşımına uğramayacağını vurguladı.
Filistin halkının haklarından vazgeçmeyeceğini ve Filistin meselesine yönelik tüm komplolara karşı koyacağının altını çizen Mansur, "Bağışçı ülkelerden, bu mali kriz Filistinli mültecilere yansımadan önce acilen UNRWA'ya mali yardımda bulunmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını duyurmuştu.
UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.
Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.
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