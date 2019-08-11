HABER

Gazzeliler bayram namazını doğu sınırında kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 09:49 | Son Güncelleme

Gazzeliler bayram namazını doğu sınırında kıldı

Gazzeliler, bayram namazını doğu sınırı yakınında kıldı.

Gazze'nin doğu sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin gerçekleştirildiği bölgede toplanan yüzlerce kişi, Filistin direniş gruplarının liderlerinin de bulunduğu kalabalıkla saf tuttu.

Namaz elbiselerini giyen çocukların da ailelerinin yanında bayram namazına katıldığı görüldü.

Bayram hutbesini okuyan İslami Cihad yöneticisi Halid el-Batş, "Filistin halkı, Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri konusunda ısrarcı olduğu, Yüzyılın Anlaşması'nı ve Filistin davasının tasfiye çabalarını reddettiği yönünde mesaj veriyor. Açlık, kapıların kapatılması ve abluka, halkın bu konudaki düşüncesini değiştiremeyecek." dedi.

Filistin halkının, Arap ülkelerine yerleştirilme projelerini kabul etmediğini vurgulayan Batş, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananları "tehlikeli" olarak değerlendirdi.

İsrail'in Kudüs'te yapmak istediklerini gerçekleştiremeyeceğini vurgulayan Batş, Filistin davasının karşı karşıya bulunduğu tehlikelerle mücadele için ulusal birliği sağlama çağrısında bulundu.

Filistin'de Fetih ile Hamas hareketleri arasında 2007'den bu yana devam eden siyasi bölünmüşlük, yapılan pek çok anlaşmaya rağmen sona erdirilemedi.

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
'Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin''Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin'
Beylikdüzü’nde en temiz kurbanlık çadırı ödüllendirildiBeylikdüzü’nde en temiz kurbanlık çadırı ödüllendirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram namazı Gazze

En Çok Okunan Haberler

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anneler için bayram mesajları 2019

Anneler için bayram mesajları

Son dakika! Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!

'Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin'

Son dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'a indi

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Büyük Çamlıca Camisinde ilk Kurban Bayramı namazı! İstanbullular akın etti

İstanbul'da bayram heyecanı!

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Kurban bayramı mesajları 2019: Bayram mesajları ile sevdiklerinize dualarınızı, iyi dileklerinizi paylaşın

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.