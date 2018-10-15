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Gazzeliler, İsrail ablukasının kaldırılması talebiyle sahile akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 19:33 | Son Güncelleme

İsrail ablukasının kaldırılmasını talep eden Gazzeliler, ablukayı deniz yoluyla kırma eylemi kapsamında 12. kez kuzey sahil sınırında toplandı

Filistinliler, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'nde uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle düzenlenen barışçıl deniz eylemi kapsamında 12'nci defa kuzey sahil sınırına akın etti.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından 12'ncisi düzenlenen deniz eylemine katılan çok sayıda Filistinli, İsrail'le kuzey sınırında yer alan sahil bölgesinde bir araya geldi.

İsrail'in yaklaşık 12 yıldır aralıksız kara, deniz ve havadan bölgeye uyguladığı ablukayı protesto etmek ve kaldırılması talebini yinelemek için düzenlenen eyleme kadın ve çocuklar da katıldı.

Sahil bölgesinde toplanan Filistinlilerin yanı sıra onlarca eylemci de 20'den fazla kayıkla denize açıldı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 11 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler müdahale sırasında yaralanmış, gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
deniz filistinliler Gazze Şeridi

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