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Gazzeliler İsrail hapishanelerindeki "tıbbi ihmali" protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

FDHKC Merkez Komite Üyesi Talal Ebu Zarife: "İsrail, hapishanelerdeki hasta Filistinlilere yönelik kasıtlı olarak tıbbi ihmal politikası uyguluyor. Bu da başvurduğu cezalandırma türlerinden biri. Bu politikası en son Nassar Takatka'nın şehit olmasına sebebiyet verdi"

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların maruz kaldığı "tıbbi ihmal" abluka altındaki Gazze'de protesto edildi.

Filistinli grupların çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte Filistin bayrakları ile tutuklulara özgürlük taleplerinin yer aldığı dövizler taşındı. Göstericiler yürüyüşün sonunda Gazze'nin batısındaki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde bir araya geldi.

Eyleme katılan Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Merkez Komite Üyesi Talal Ebu Zarife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik uygulamalarını görmezden gelen uluslararası insan hakları kuruluşları ve uluslararası topluma seslerini duyurabilmek için sokaklara çıktıklarını söyledi.

"İsrail, hapishanelerdeki hasta Filistinlilere yönelik kasıtlı olarak tıbbi ihmal politikası uyguluyor. Bu da başvurduğu cezalandırma türlerinden biri. Bu politikası en son Nassar Takatka'nın şehit olmasına sebebiyet verdi." diyen Ebu Zarife, BM'ye, tutuklulara yönelik uygulamalarında insan hakları yasalarına bağlı kalması için Tel Aviv yönetimine baskı yapma çağrısında bulundu.

Nassar Takatka, geçen ay işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine bağlı Beyt Fecr beldesindeki evinde İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı.

Filistinli kaynaklar, Takatka'nın geçen salı günü İsrail'in Remle kentindeki Nitzan Cezaevi'nde tutulduğu hücrede hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Takatka'nın ailesinden alınan bilgiye göre ilk kez tutuklanan Nassar'ın herhangi bir sağlık problemi bulunmuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze tıbbi ihmal

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