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Gazzeliler Liberman'ın istifasını sevinçle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 19:53 | Son Güncelleme

Gazzeliler Liberman'ın istifasını sevinçle karşıladı

Gazzeliler, İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın istifasını sevinçle karşıladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Eş-Şatıi Mülteci Kampı'ndaki evinin önünde düzenlediği gösteriye onlarca Gazzeli katıldı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Liberman gitti, Heniyye kaldı", "Netanyahu düştü, direniş ayakta" yazan dövizler taşıdı.

Bazı göstericiler Liberman'ın posterini yakarken, bazıları da sevinçlerini tatlı dağıtarak gösterdi.

Göstericilere hitap eden Hamas'ın Kitle Eylem Birimi'nden Hammam Osman, "Liberman, Heniyye'yi suikastla tehdit etti ancak giden Liberman, kalan Heniyye oldu." dedi.

Liberman gibi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da istifa etmesini temenni eden Osman, "Gazze direniş gruplarının cesareti ve askeri yetenekleri sayesinde son gerginlikten İsrail'e karşı zaferle çıktı." ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, partisi İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de Liberman'ın istifasını "Gazze'nin zaferi" olarak nitelendiren bazı Filistinliler caddelerde tatlı dağıttı.

Hükümetin Gazze politikasına sert eleştiriler yönelten Liberman, "(Filistinli gruplarla İsrail arasında dün sağlanan) Ateşkes, teröristlere teslim olmaktan başka bir anlam taşımıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın görevinden istifa etmesini "Gazze'nin siyasi zaferi" olarak nitelendirmişti.

- Pazar gününden beri ne olmuştu?

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralanmıştı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamını almak için düzenlediklerini açıklamıştı.

Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık vermişti.

İsrail'in saldırılarında 7 Filistinli daha şehit düşmüş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de İsrail tarafında bir kişi ölmüştü.

Mısır'ın ara buluculuğunda yürütülen dolaylı müzakereler sonucunda dün akşam taraflar arasında ateşkes sağlandığı açıklanmıştı.

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